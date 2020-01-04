دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه الأمير عبدالعزيز نجل العاهل السعودي السابق، فهد بن عبدالعزيز، خلال تقديمه مبلغا ماليا لامرأة في المملكة.

وفي مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ تصويره أو سياقه، تظهر فيه امرأة تطلب مبلغ 3 آلاف ريال من الأمير قائلة غنها خضعت لعملية جراحية قبل أن يقدم لها الأمير 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار).

صورة للأمير عبدالعزيز بن فهد والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، نشرها الأمير العام 2017

ويذكر ان الأمير عبدالعزيز بن فهد برز في وقت سابق بديسمبر/ كانون الأول الماضي بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو لموقف مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يظهر فيه حاضنا للطفل رافعا إياه عن كرسيه المتحرك قائلا: "الله يصلحه ان شاء الله.. وجه وجه سعيد ان شاء الله"، موجها سؤالا لذويه عن "أي خدمة أي شيء يبيه".

وقبلها سبق لاسم الأمير عبدالعزيز بن فهد برز أن برز في فبراير/ شباط 2019 بعد تداول مقطع فيديو زيارته من قبل ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان مثيرا بذلك تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين هذه الخطوة بأنها "تأكيد على قوة وتماسك الأسرة الحاكمة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء: