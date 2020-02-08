أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعد محاولة فاشلة في 2019، يخطط 4 رجال من ولاية كولورادو الأمريكية لكسر الرقم القياسي العالمي لأكبر الألعاب النارية، في نهاية هذا الأسبوع.

وتزن قذيفة الألعاب النارية ذات مقاس 62 بوصة لهذا العام، ما يزيد عن 2500 رطل، وهي مدفونة حاليًا تحت سفح جبل في كولورادو.

ويوم السبت، سوف تندفع متفجرات الألعاب النارية من الأرض بسرعة 300 ميل في الساعة.

وقال تيم بوردين من فريق Steamboat Springs Fireworks: "إنه هدف شخصي بالنسبة للفريق، أن نكون جزءًا من الرقم القياسي العالمي، لأننا جميعًا نحب الألعاب النارية".

وتم تسجيل الرقم القياسي العالمي الحالي لأكبر الألعاب النارية في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2018 بقذيفة تزن 2.397 رطلا.

ومن المقرر أن يحضر مسؤولون من موسوعة غينيس للأرقام القياسية عملية الإطلاق ويقدمون شهادة إلى بوردن وفريقه في حال نجاحهم.

ويقول بوردن إن العملية استغرقت 7 سنوات و2000 ساعة من بناء الألعاب النارية الأكبر حجمًا.

وقال بوردن: "عندما تفكر في الأمر على مستوى الفيزياء، فإن الحصول على طن من أي شيء في الهواء بانفجار واحد يتطلب الكثير من التفكير".

وتعلم بوردن، بالتعاون مع زملائه إد ماك آرثر وإريك كروغ وجيم ويدمان، من فشل العام الماضي.

وقال بوردن: "في العام الماضي، نعتقد أن القذيفة ربما لم تكن سميكة بما يكفي لتحمل الانفجار الذي أرسلها في الهواء".

هذا العام، بوردن واثق من أن التجربة الجديدة ستكون ناجحة، لكن إذا فشلت مرة أخرى لن يستسلم الفريق.