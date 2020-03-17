إدريس إلبا يعلن "إيجابية" إصابته بفيروس كورونا
منوعات
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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا أن نتائج الاختبارات الطبية أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال إلبا، في مقطع فيديو نشره في حسابه بتويتر، الإثنين، أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية لفيروس كورونا.
وكتب إلبا: "أشعر أنني بحالة جيدة، ولا أعاني من أي أعراض حتى الآن، ولكنني كنت معزولا منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس".
ووعد معجبيه والبريطانيين بإبقائهم على إطلاع بالتطورات، قائلا لهم: "لا تخافوا".
وإلبا هو ثاني ممثل يعلن إصابته بالعدوى، بعد نحو أسبوع من إعلان الممثل الأمريكي توم هانكس تعرضه للإصابة وزوجته خلال تواجدهما في أستراليا.
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