أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا أن نتائج الاختبارات الطبية أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال إلبا، في مقطع فيديو نشره في حسابه بتويتر، الإثنين، أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية لفيروس كورونا.

وكتب إلبا: "أشعر أنني بحالة جيدة، ولا أعاني من أي أعراض حتى الآن، ولكنني كنت معزولا منذ أن اكتشفت احتمال تعرضي للفيروس".

ووعد معجبيه والبريطانيين بإبقائهم على إطلاع بالتطورات، قائلا لهم: "لا تخافوا".

وإلبا هو ثاني ممثل يعلن إصابته بالعدوى، بعد نحو أسبوع من إعلان الممثل الأمريكي توم هانكس تعرضه للإصابة وزوجته خلال تواجدهما في أستراليا.