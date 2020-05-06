دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت مقابلة فنان المهرجانات المصري، محمد محمود المعروف باسم "حمو بيكا" مع الإعلامية المصرية، إيناس الدغيدي، تفاعلا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرزت أيضا الأسئلة التي وجهتها الدغيدي في المقابلة التي بثت على قناة القاهرة والناس، حيث رد بيكا على سؤال إن كان يقلد الفنان المصري، محمد رمضان عبر نشر صور بجانب سيارته، حيث قال: "أنا مش بقلد حد وأنا عندي عربيتين والعربيات اللي عندي جايبها قسط وقبل الشهرة كان عندي موتوسيكل وبعدين العربيات".

وتابع قائلا: "محمد رمضان اللي بيقلدنا وهو ممثل المفروض ملوش علاقة بالغناء"، منتقدا في الوقت ذاته مقارنته بالفنان الشعبي مجدي شطة أو اعتبار "شطه أفضل منه" حيث رد قائلا: "مفيش حد أفضل مني ومين اللي يقارني بمجدي شطة، ومجرد ذكر اسمي شهره له، وأنا أكبر من أني أرد عليه ولو مجدي شطة صوته حلو يبقى مصر كلها صوتها حلو".

وحول حست شاكوس، قال بيكا: "الغرور أكل حسن شاكوش وبقي مش شايف حد وشايف نفسه أنه رقم واحد واللي بيعمله في نفسه غلط، وفي مجالنا محدش رقم واحد.. أنا مش بنفسن وعمري ما أنفسن من شاكوش ولو هينجح 100 سنة أنا فرحان أنه ناجح عشان حسيت أنى عملت حاجة، مؤكدا أن بداية نجاح شاكوش كانت من المشاركة معه في أغانيه وأنه أنتج له حوالي 15 أغنية".

وتابع: "بداية نجاح حسن شاكوش من عندي وهو كان عنده 5% من الجمهور قبل ما يغني معايا، وصعب شاكوش يتنطط عليا وهو بيتنطط على كل الناس إلا أنا وأنا خط احمر بالنسبة له".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول هذه المقابلة: