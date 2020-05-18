دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الفنّان إياد نصّار دهشة متابعي مسلسل "النهاية"، بظهوره بعينٍ واحدة بينما تغطي الأخرى عصبة جلديّة، ما فتح باب التكهنات بين متابعي المسلسل حول أدائه لشخصية "الأعور" أو "المسيح الدجّال"، التي تتنبأ الأديان الإبراهيمية بظهورها في نهاية الزمان أو العالم.

وتباينت آراء متابعي مسلسل "النهاية على موقع "تويتر"، حول طبيعة الشخصية التي يؤديها إياد بالمسلسل.

وذهب متابعون إلى مسافةٍ أبعد في تحليلاتهم، حيث رأوا أن شخصية إياد نصار في مسلسل "النهاية"، تشير إلى "الماسونية العالمية".

ودخل الفنّان محمد هنيدي، على خط التكهنات التي أثارتها شخصّية نصّار في "النهاية"، حيث توجه لبطل المسلسل الفنّان يوسف الشريف بالسؤال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "موضوع المسيح الدجال ده توقعات ولا تسريبات للشهور الجاية؟"، في إشارةٍ من نجم الكوميديا المصرية إلى المزيد من المفاجآت التي تترقبها البشرية سنة 2020.

لكنّ الفنّان إياد نصّار، نفى في تصريحاتً نقلتها عنه صحيفة " المصري اليوم"، أن تكون الشخصية التي يؤديها في مسلسل "النهاية" هي "المسيح الدجال"، وقال إنها "تتحدث عن منطق الشخصيات أصحاب الرؤية الواحدة باتجاه واحد"، على حد تعبيره.

ويلعب الفنّان الأردني إياد نصّار بطولة المسلسل المصري "ليالينا 80"، الذي يعرض خلال موسم دراما رمضان 2020، كما حلّ ضيفاً على إحدى حلقات مسلسل "الاختيار".