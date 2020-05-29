6 يوليو إعادة افتتاح متحف اللوفر في باريس

جهود في متحف اللوفر لنقل أكثر من 150 ألف قطعة أثرية بسبب الفيضانات في فرنسا

باريس، فرنسا (CNN)-- يعمل متحف اللوفر في باريس، على إعادة افتتاحه في 6 يوليو تموز المقبل، وفقًا لبيان صادر عن المتحف، الجمعة، على موقعه الإلكتروني، وذلك بعد أشهر من إغلاقه على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال بيان المتحف، إنه ينفذ نظامًا جديدًا سيسمح للناس بالزيارة "بظروف أمنية مثلى"، مشيرًا إلى أن المتحف سيتبع جميع القواعد الصحية، وسيتعين على الزوار الحجز مسبقًا قبل الدخول إلى المتحف.

وقال رئيس متحف اللوفر جان لوك مارتينيز، إنه "حتى لو تمكنا من عرض كنوز متحف اللوفر فعليًا أثناء فترة الحجر الصحي، فلا شيء يمكن أن يحل عاطفة لقاء حقيقي بقطعة فنية، وهو سبب وجود المتاحف".

ويوم الخميس، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، أنه سيتم السماح بإعادة فتح المتاحف والمعالم الأثرية في جميع أنحاء فرنسا اعتبارًا من 2 يونيو حزيران المقبل، في الإجراءات الفرنسية لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.