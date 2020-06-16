إشادة قطرية بتصريحات أبو تريكة خلال افتتاح أحد ملاعب كأس العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت تصريحات لاعب المنتخب المصري السابق والنادي الأهلي لكرة القدم محمد أبو تريكة، عن قطر، واستعداداتها لتنظيم بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم 2022، تداولًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أبو تريكة، في تصريحات تليفزيونية بقناة بي إن سبورتس القطرية، في أعقاب الإعلان عن افتتاح استاد "المدينة التعليمية" والذي يعد ثالث استادات بطولة كأس العالم التي تم افتتاحها حتى الآن، إن قطر "استثمرت في البشر"، مؤكدًا أن الاستثمار في العقول، بحسب وصفه، هو أهم ما يميز قطر.

وأوضح أبو تريكة، بحسب التصريحات، أن "هذا الاستثمار في البشر وليس الحجر، هو الذي يساعد في بناء هذه المشروعات القوية"، معبرًا عن أمنياته في أن تنجح الدوحة في تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم 2022، كما وصف القطريين بأنهم "طيبون ويحبون الخير للجميع"، بحسب تعبيره.

وشهدت تصريحات لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة، احتفاءً كبيرًا من عدد من المسؤولين القطريين والشخصيات العامة في البلاد، حيث أعاد نشرها الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بين حمد آل ثاني.

وافتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استاد "المدينة التعليمية"، الاثنين، في إطار استعدادات البلاد لاستضافة بطولة كأس العالم المقبلة لكرة القدم "قطر 2022"، والذي سيتضيف مباريات البطولة من دور المجموعات حتى الدور ربع النهائي، ويتسع لنحو 40 ألف مشجع.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022، خلال العام الجاري، اكتمال ملعبين آخرين، هما استاد الريان، واستاد البيت، حسبما قالت اللجنة، في وقت سابق.