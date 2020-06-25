في ظل جائحة كورونا... هكذا تم الإعلان عن جوائز النقاد للأفلام العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقاسمت السودان، تونس، وفلسطين، "جوائز النقاد للأفلام العربية" بنسختها الرابعة، والتي نظمها "مركز السينما العربية" هذا العام عبر المنصات الرقمية، بسبب جائحة كورونا، ضمن فعاليات "سوق مهرجان كان الافتراضي"، بين 22 و26 حزيران/ يونيو الجاري.



وأعلن عن أسماء الفائزين بالجوائز مساء الخميس، في احتفالية تم بثها عبر منصة Zoom، وأتت على النحو التالي:

أفضل فيلم وثائقي: "الحديث عن الأشجار" (BFI Player and Amazon)، إخراج: صهيب قسم الباري- السودان .

أفضل فيلم روائي: "إن شئت كما في السماء" (OSN)، إخراج: إيليا سليمان، فلسطين.

أفضل ممثلة: هند صبري، "نورا تحلم" (نتفليكس)، تونس.

أفضل ممثل: سامي بو عجيلة، "بيك نعيش"، تونس.

أفضل سيناريو: أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم، "ستموت في العشرين" (نتفليكس)، السودان.

أفضل مخرج: إيليا سليمان، "إن شئت كما في السماء" (OSN)، فلسطين.

وفي تصريح خاص لـ CNN بالعربية، قال علاء كركوتي الشريك المؤسس لـ"مركز السينما العربية" إنّ: "جوائز النقاد للأفلام العربية تحقق ترويجاً حيوياً، ورئيسياً للسينما في العالم العربي، فعدد كبير من النقاد المشاركين لم يحظوا سابقاً بمشاهدة أفلام عربية، والكتابة عنها بهذا الكم سابقاً، كما أن هذا النوع أصبح يشكل عاملا رئيسياً لمشاهدة عدد متزايد من الجمهور، عربياً ودولياً."

ومنحت الجوائز للأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019، تحت إدارة الناقدة الأمريكية ديبورا يانغ، بمشاركة لجنة تحكيم ضمّت 141 ناقداً، من 57 دولة، شاهدوا الأفلام، عبر موقع Festival Scope، وقاموا بالتصويت للأفضل من وجهة نظرهم، بين الترشيحات التي أعلن عنها، منتصف شهر حزيران/ يونيو الجاري.

ووقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز، وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة في مهرجانات سينمائية دولية، خارج العالم العربي، خلال العام الماضي، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

وانطلقت جوائز "النقاد للأفلام العربية" في نسختها الأولى على هامش فعاليات الدورة الـ70 من "مهرجان كان السينمائي"، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات: أفضل فيلم روائي، ووثائقي، ومخرج، ومؤلف، وممثلة، وممثل.

أما "مركز السينما العربية" فهو مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions ، بهدف الترويج للسينما بالعالم العربي، ويوفر المركز لصنّاعها، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما عالمياً، عبر عدد من الفعاليات التي يقيمها، وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات، في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي، وغيرها.

وقد أطلق المركز عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، دليلاً للسينما العربية يوفر المعلومات لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وييسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما يساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجاتهم.