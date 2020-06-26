رئيسة وزراء الدنمارك تؤجل حفل زفافها لحضور اجتماع المجلس الأوروبي

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أجلت رئيسة وزراء الدنمارك ميت فريدريكسن، حفل زفافها، والذي تعارض موعده مع اجتماعات المجلس الأوروبي في بروكسل في 17 يوليو تموز المقبل، حسبما قالت في حسابها الشخصي على انستغرام.

ومن المقرر أن يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي، في 17 يوليو تموز، للمرة الأولى منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لمناقشة الميزانية الأوروبية وخطة التعافي المالي من أزمة وباء فيروس كورونا.

وكتبت فريدريكسن، في حسابها على انستغرام، "إنني أتطلع إلى الزواج من هذا الرجل. وقد انعقد اجتماع المجلس في بروكسل تمامًا يوم السبت في يوليو، في نفس موعد يوم زفافنا. اللعنة. لكن يجب علي القيام بعملي وحماية مصالح الدنمارك".

وأضافت "إنني أتطلع إلى أن أقول نعم لبو، وهو مريض جدا لحسن الحظ".