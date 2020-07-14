أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، عثورها على جثة في بحيرة جنوب كاليفورنيا، حيث مكان اختفاء الممثلة نايا ريفيرا.

وتم العثور على الجثة، التي لم يتم التعرف عليها، صباح الاثنين في بحيرة بايرو.

من المقرر عقد مؤتمر صحفي في الخامسة مساءً (بالتوقيت الشرقي).

وقال النقيب إريك بوششو، صباح الاثنين، إن إدارة شرطة مقاطعة فنتورا أبلغت عائلة ريفيرا ومكتب الفاحص الطبي بالجثة التي عثر عليها في بحيرة بايرو.

وأضاف بوششو، في تصريحات تليفزيونية، صباح الاثنين: "عندما يكون لديك موقف مثل هذا لا أستطيع حتى أن أتخيل كيف هو الحال بالنسبة للعائلة".

ولم يؤكد بوششو أن الجثة هي بالفعل خاصة بنايا ريفيرا.

وعُثر على الجثة طافية في المنطقة الشمالية الشرقية للبحيرة، صباح الاثنين.

وتبحث السلطات عن ريفيرا (33 عامًا) منذ يوم الأربعاء. وقالت إنها ذهبت إلى البحيرة بعد ظهر ذلك اليوم واستأجرت زورقا عائمًا مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات.

وشُوهد ابن ريفيرا لاحقًا على متن القارب، لكن والدته لم تكن متواجدة. وتم العثور على سترة نجاة على متن القارب وكان الصبي يرتدي سترة أخرى. عثر المحققون على محفظة ريفيرا وهويتها، لكن لم يكن هناك أي أدلة أخرى على القارب.

وأظهر مقطع فيديو مصور من الرصيف ريفيرا وابنها، وهما الشخصان الوحيدان اللذان يستقلان القارب.

ولا تعتقد الشرطة أن أن ريفيرا تمكنت من الوصول إلى الشاطئ.