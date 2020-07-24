مصدر لـCNN: ميل غيبسون تعافى من كورونا بعد إصابته في أبريل الماضي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصيب الممثل والمخرج الأمريكي ميل غيبسون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في أبريل نيسان الماضي 2020، حسبما أكد متحدث باسمه لـCNN.

وأوضح المتحدث، أن الممثل والمخرج الشهير، خضع للعلاج في إحدى المستشفيات الأمريكية، لمدة أسبوع، وتعافى من مرضه بعد تعاطيه عقار ريمديسيفير المستخدم في العلاج من الإيبولا والذي تستخدمه دول عدة في العلاج من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين، أثبتت نتائج الاختبارات سلبية إصابته بالفيروس وتعافيه من المرض، وفق ما أكده ممثله لـCNN.