"بورترية الخراب".. فنانون لبنانيون يرون تجاربهم مع انفجار مرفأ بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كما لو كان "بورترية الخراب"، صورةٌ نشرها الفنّان اللبناني عادل كرم عبر حسابه الرسمي على انستغرام، يبدو فيها جالساً بين ركام منزله، بينما ينظر من واجهة منزله الزجاجية المحطمة إلى موقع الانفجار الذي هز بيروت، والذي أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف.

أضرار مادية جسيمة، أصابت العديد من الفنّانين اللبنانيين، من بينهم نادين نسيب نجيم، وراغب علامة، وإليسا، وهيفاء وهبي، وآخرون.

وعلقّ عادل كرم على الصورة، بالقول: "يا ضيعان العمر والله يرحم كل الشهداء ويشفي الجرحى".

كما أعلنت الفنّانة اللبنانية نادين نسيب نجيب، عبر حسابها على انستغرام، نجاتها من موتٍ محتم، بعد خضوعها لعملٍ جراحي استمر 6 ساعات لمداواة جروحها التي تسبب بها الانفجار، بالإضافة إلى أضرار مادية بالغة طالت منزلها.

وقالت نادين: "الحمدالله ألف مرة عطاني القوة أنزل ٢٢ طابق حافية مغطسة بالدم تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنها كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق أسعفوني وخضعت لعملية ٦ ساعات لأنه نص وجهي وجسمي مدمم".

وروت الفنانة اللبنانية مشاهداتها من موقع الانفجار الكبير الذي هز بيروت، وطمأنتهم على سلامة عائلتها: "يلي شفته عل أرض صعب كتير ينوصف فعلاً وكأنه قنبلة نووية شكراً يا رب انك حميتني وحمدالله ولادي بخير وسلامة، ما كانوا بالبيت بشكر الله كل لحظة ويا رب ترحم الموتى وتشفي الجرحى"، وأرفقت قصتها بفيديو يوثق الأضرار البالغة التي حلت بمنزلها.

الأضرار الجسدية طالت أيضاً داليدا زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، التي أصيبت بجروح من جراء الزجاج المتطاير بسبب الانفجار، وذلك بحسب فيديو تداولته عدة وسائل إعلامية.

وتوجه رامي بالشكر عبر حسابه على تويتر، لكل من سأل عن زوجته، "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء. غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم . جروحها توزعت بين جبينها وأنفها ايديها واجريها".

واعتبر عياش أن ما حدث مع عائلته يبقى أقل فداحة مما أصاب آخرين، معبراً عن تعاطفه الكبير مع أهل مدينته: "مصيبة وخسارة غيرنا أكبر من شوية جروح، أطفال مقطوعة أجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة أكتر من حالنا".

اشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء .غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم . جروحها توزعت بين جبينها وانفها ايديها وارجيها. ولكن الحمدالله على كل شي .مصيبة وخسارة غيرنا اكبر من شوية جروح. اطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة اكتر من حالنا .....

وتعرض منزل الفنّان اللبناني راغب علامة القريب من موقع الانفجار، لأضرار جسيمة، وثقها بفيديو أثناء تفقده له، بعدما كان مع عائلته خارج المنزل.

وأعرب علامة عن سخطه ممن وصفهم بـ"الطبقة الحاكمة المستهترة بحياة الناس"، في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "صباح بيروت الجريحة. شكراً للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا.. الحمد لله نحنا كويسين والأضرار المادية جسيمة لكن الحمد لله زي ما يقول المثل: بالمال ومش بأصحابه رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى".

صباح الخير. صباح بيروت الجريحة.شكرا للجميع اللي سألوا وتطمنوا علينا🙏الحمد لله نحنا كويسين والإضرار المادية جسيمة لكن الحمدلله زي ما يقول المثل."بالمال ومش بأصحابه ".رحمة الله على الشهداء والله يشفي الجرحى🙏ويعوّض على الناس الخسائر 🙏 وربنا ينتقم من طبقة حاكمة مستهترة بحياة الناس

وتضرر منزل الفنّانة اللبنانية إليسا، من جراء الانفجار، بحسب صورٍ نشرتها عبر حسابها على تويتر، علقت عليها بالقول: "انفدت بل الحديد والممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟".

انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟ https://t.co/wJluxPHn7y

وأصيب منزلا الفنانين اللبنانيين جاد شويري، ودانييلا رحمة، بأضرارٍ كبيرة أيضاً.

ورصدت وسائل إعلامية قصة نشرتها هيفاء وهبي عبر حسابها على انستغرام، أظهرت الدمار الذي حل بمنزلها الواقع على الواجهة البحرية لبيروت، بينما كانت تصوّر مشاهدها في مسلسل "أسود فاتح" أثناء وقوع الانفجار، وتمنت الفنّانة اللبنانية الشفاء لمدبرة المنزل الفلبينية الجنسية، والتي أصيبت برأسها وعينها ونقلت إلى المستشفى.

وطمأن المنتج المصري محمد العدل متابعيه عبر حسابه على تويتر، على سلامة فريق مسلسل "أسود فاتح"، بينما نقلت وسائل إعلامية عن المنتج اللبناني أنور الصباح أن "الانفجار حدث عندما كانوا قد انتهوا من كافة المشاهد باستثناء مشهد واحد تم تصويره بعده، ومن المقرر أن يستأنف فريق العمل التصوير الخميس بعيدا عن بيروت تماماً".