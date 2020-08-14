وفاة المغني المصري سمير الإسكندراني عن 82 عامًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي المغني المصري سمير الإسكندراني، الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وعدد من الفنانين المصريين، المغني المصري، الذي كان يعاني من المرض ويتلقى العلاج في إحدى المستشفيات شرقي العاصمة المصرية القاهرة.

ولد المغني المصري في حي الغورية في العاصمة المصرية القاهرة في عام 1938، ودرس في كلية الفنون الجميلة وبدأ تعلم اللغة الإيطالية بها، واستمر في تعلمها بعدما ألغيت اللغة الإيطالية من الكلية في مدرسة لتعليم الأجانب والمصريين، ثم دعاه المستشار الإيطالي في مصر لبعثة دراسية إلى إيطاليا، وهناك ذهب لاستكمال دراسته بمدينة بيروجيا الإيطالية عام 1958 وعمره 20 عامًا حيث درس وعمل بالرسم والموسيقى، وفقًا لصفحته على موقع ويكيبيديا.

اشتهر المغني المصري بأداء الأغنيات الوطنية، وعرف عنه مشاركته في إحدى عمليات المخابرات المصرية، حيث ساهم في الإيقاع بإحدى شبكات التجسس لصالح إسرائيل، والتي كانت تحاول تجنيده للتجسس على مصر، في عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر في ستينيات القرن الماضي.