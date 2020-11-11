بعد تدوال خبر إصابتها بالسرطان.. عبلة كامل: "والله العظيم عيب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طمأنت الفنّانة المصرية عبلة كامل جمهورها على صحتها، نافيةً الشائعة التي انتشرت مؤخراً عن إصابتها بمرض السرطان، وعبرت في رسالةٍ نقلها عنها الكاتب المصري بلال فضل عن سعادتها بنمط الحياة الذي اختارته، وتساءلت: "إيه اللي هيستفيده إنسان من إنه يقلق حياة الناس بكلام كذب."

وتأتي هذه الرسالة بعد يومٍ ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي بالقلق، حول صحة عبلة كامل، بسبب انتشار شائعة زعمت أنّها "تصارع السرطان في المرحلة الأخيرة."

وقال الكاتب بلال فضل في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "الفنانة الكبيرة الأستاذة عبلة كامل طلبت مني أوصّل الرسالة دي لعلها توصل لأي حد بينشر إشاعات عن حياتها وصحتها."

ونقل فضل عن عبلة أنّها "في أحسن صحة وعافية"، وسعيدة بنمط الحياة الذي اختارته، نافيةً مجدداً وجود أي حساب لها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قالت إنها لا تتابعها، وطلبت المعونة من محبيها بإقفال أي حساب منسوب لها.

وأوضحت الفنّانة المصرية، أنّ "الحساب اللي عاملاه واحدة بتدعي إنها بنتي مالوش أي علاقة ببناتي فاطمة وزينب، وكل اللي بيتنشر فيه كذب، والكلام اللي اتنشر في هذا الحساب عن إني مش فخورة بفني وبشغلي كله كذب وافترا..."، وتوجهت بالشكر لـ "الناس الطيبين"، على محبتهم وتقديرهم لها.

كما أكدّ الفنّان أحمد كمال، أنّ الفنّانة عبلة كامل، بصحة جيدة، وأعتبر ما تردد عن حالتها الصحية: "كذب، وخداع، ورغبه في تحقيق مكاسب رخيصة، على حساب فنانة كبيرة."

وكان كمال قد نفى لـ CNN بالعربية، الشائعة التي انتشرت حول اعتزال عبلة، زميلته (وأم ابنتيه)، أواخر شهر حزيران/ يونيو 2020، وقال إنها: "معتكفة حالياً، لكنها لن تمانع العودة إلى العمل، فيما إذا وجدت مشروعاً مناسباً، يتوافق مع قناعاتها."