دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد قطيعةٍ طويلة، وتراشق بالألفاظ، واستفزازٍ متبادل، تم الصلح بين أصالة وأحلام، الحدث الذي اعتبره متابعون أحد عجائب 2020، شهده موقع "تويتر"، السبت 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، بمبادرة من نجل المطربة الإماراتية فاهد الهاجري، وبطلبٍ من إليسا.

وبدأت القصة بتغريدةٍ من فاهد ابن أحلام، عبرّ فيها عن إعجابه بأصالة، وكشف أنّ والدته تستمع إليها باستمرار، رغم القطيعة.

الحين ابي افهم شي كلكم مستغربين اني احب اصاله ؟ عشان يكون في علمكم يعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني 😂😂🤭

فلم تتأخر أصالة بالرد عليه، وجاملته بكلماتٍ طبية امتدحت فيها أخلاقه، وعبرّت عن شوقها لرؤيته، وشجعته على الاستمرار بتجاربه في التلحين، قائلةً: "يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني".

لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العاليه ، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)🥰🥰 https://t.co/Jf8FCAVDAx

وردّ فاهد الهاجري على تغريدة المطربة السورية: "حب كبير لـ خالتي أصاله."

حب كبير ل خالتي اصاله ❤️ https://t.co/shArBKZTsc

ووسط حماسة معجبي المطربتين، والإلحاح على فاهد بالاستمرار في مبادرة الصلح بينهما، علقتّ أحلام على تغريدة ابنها، بالقول: "لا تحبها أكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني."

لا تحبها اكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني 😜 https://t.co/ZqkPv2sjFl

وهنا دخلت إليسا على خط الوساطة، مطالبة زميلتيها بالصلح.

بحبكن كتير انتو التنين @AhlamAlShamsi @AssalaOfficial وبحب ترجعو تتصالحو❤❤

وأثمرت وساطة إليسا وفاهد، عن أوّل تواصلٍ مباشر بين المطربتين بعد قطيعةٍ طويلة، ردّت فيه أصالة، على أحلام، بالقول:" منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .... اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي..."

منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي 🙏🏻 وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه🤫 وغير هيك اشتقت لّك 😘 يلّلي جنّنتي أهلي https://t.co/Zzz6VgJp3Z

وأتى رد أحلام سريعاً : " وانا اشتقت لك ...وأصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه."

مشكلتك تورطتي تغنين ل فاهد حبيبك وحبيب خالته وفاطمه ولولو وتزفينهم عرايس كلهم وانا اشتقت لك وفاهد هو البركه في حياتي دايم هو وخواته ويخلي لك حبايبك .... واصدقائنا المشتركين قاعدين يرقصون على يا مثبت واسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتك ههههههه 🤣🤣🤣🤣😜 https://t.co/jz1Dij4Se2

إلا أنّ تغريداتً الصلح، لم تكن خاليةً من نبرة المشاحنات الطريفة بين أحلام وأصالة، التي توعدت صديقتها اللدودة بالقول: "ماشي بسّ شوفك رح ورجيكي ثباتي بس قولي لفاهد يوقف بالنّص.."

@AhlamAlShamsi ماشي بسّ شوفك رحّ ورجيكي ثباتي بسّ قولي لفاهد يوقف بالنّص🧍🏽

وبادر العديد من المتابعين، والأصدقاء المشتركين لتهنئة أصالة، وأحلام بالصلح، لكنّ الأخيرة أكدّت بأنّ هذا الصلح لن يكتمل إلا بالمطربة المصرية أنغام.

الحب الحقيقي يصنع المعجزات @AhlamAlShamsi @AssalaOfficial ❤❤❤

اهنيكم شباب وشبابات آداء جميل من الطرفين @AssalaOfficial و الوالده القلب @AhlamAlShamsi يا زين الدنيا كذا وحنا حبايب ، وبكذا نقدر تقول اقوى الفنانين في الفن العربي رجعوا و بقوه 🤩♥️

الله يسعدكم و يحميكم و يبعد عنكم الحساد أنا بعرفكم إنتو الثنتين عن قرب من سنييييين و بعرف طيبتكم و حقيقة معدنكم و بفرح لفرحكم لأنكم أصيلين أمانة لا عاد تدخلوا الغريب و الحاسد بينكم و خلوا بالكم @AhlamAlShamsi @AssalaOfficial بحبكم في كل حالاتكم لأني بإختصار بعرفكم عن قرب ❤🙏 https://t.co/EEPyeN3aoB

#فاهد_بن_مبارك_الهاجري على صغر سنه لازم يلقب بسفير السلام ... اسعدتوا جماهير كثيرة تحبكم ... واخيرا خبر حلو في ٢٠٢٠❤️🌹 نحبكم #احلام #أصالة @fahedmalhajri @AhlamAlShamsi @AssalaOfficial

انتي مافي منك الغاليه وحبيبتي الجميله حنا من غير انغام ما نكتمل ♥️ https://t.co/EskTpf6Hd4

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