الكويت.. لحظة تحرير سلحفاة كبيرة من طحالب منعتها من السباحة

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نشر الأحد ، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ساعد قارب تابع إدارة الإطفاء البحري الكويتي في إنقاذ سلحفاة كبيرة تعاني من طحالب كانت ملتصقة بجسدها وتعرقل حركتها.

وأظهرت فيديو نشرته إدارة الإطفاء العام بالكويت مقطع فيديو للحظة مشاركة عناصرها في عملية تنظيف السلحفاة من الطحالب، لتستعيد صدفتها الكبيرة ألوانها الزاهية من جديد.

وبعد الانتهاء من ذلك، أعاد عناصر الإطفاء السلحفاة إلى البحر مرة أخرى.

وقالت إدارة الإطفاء إن عناصرها عثروا عليها خلال جولة بحرية تفقدية صباح السبت الماضي، عندما جسمًا غريبًا يطفو فوق الماء، قبل أن يكتشفوا أنها سلحفاة غير قادرة على السباحة.