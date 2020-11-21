دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حذف الفنان المصري محمد رمضان رده على الضجة المثارة حول صورته مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام، التي جمعتهما في دبي.

وقبل حذفه الرد، قال رمضان في تعليقه على الصورة: "لا أعلم ولا أسأل جنسية كل واحد بيتصور معه، أي إنسان بيتصور معايا ما دام بشر بتصور معاه، عمري في حياتي لا بسأله لا على لونه ولا دينه ولا جنسيته، كلنا بشر، وكلنا ربنا خلقنا الله عز وجل الواحد الأحد الحي القيوم، أنا معرفش أنا بتصور مع مين، كل الناس اللي بتطلب تتصور معايا بتصور معاها ومبرفضش وكل جمهوري بيعلم ذلك، ثقة في الله نجاح".

ونشر رمضان رده، في حسابه الرسمي بموقع انستغرام، مع تعليق شارح يقول: "لا يهمني اسمك ولا لونك ولا ميلادك يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان"، وهو مقطع من أغنية شهيرة للفنان المصري محمد منير.

كانت بداية نشر الصورة من جانب المغرد الإماراتي حمد المزرعي، الذي وضعها في حسابه بموقع تويتر، قائلا: "أشهر فنان في مصر مع أشهر فنان في إسرائيل دبي تجمعنا".

ومع تصاعد ردود الفعل، حذف المزروعي الصورة قبل أن يعيد حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نشرها، وسط إشادة باللقطة.

ويعد عومير آدام أحد أبرز نجوم موسيقى البوب في إسرائيل. وولد آدام في أمريكا، وانتقل مع أسرته إلى إسرائيل في سن الثالثة من العمر. ويُعرف عومير بأنه ينتمي إلى تيار الموسيقى اليهودية الشرقية.

وسبق أن أحيا عومير آدم حفلات موسيقية في الإمارات، حسب تقارير لصحف إسرائيلية.

ورسميًا، لدى مصر علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقيعهما اتفاق كامب ديفيد للسلام، المُوقع بعد سنوات من حرب أكتوبر تشرين الأول 1973.

وفي منتصف سبتمبر أيلول الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، بموجب ما عُرف بـ"اتفاقات إبراهيم".