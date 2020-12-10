لا تصدقوا الشائعات.. الفنّان السوري دريد لحّام بخير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدا الفنّان السوري دريد لحّام، بصحة جيدة، بينما كان يبدأ برنامجه اليومي المعتاد، من مكتبه بدمشق، صباح الخميس 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، واستقبل اتصال CNN بالعربية للاطمئنان عنه بترحاب كبير، وذلك بعد انتشار شائعة عن وفاته أمس على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر الذي نفته نقابة الفنّانين السوريين، في حسابها على موقع "فيسبوك"، راجية الجميع عدم تصديق أي خبر يخص "السادة الفنانين" ما لم يصدر عن صفحات النقابة في سوريا.

وكان أحدث ظهور للفنّان السوري المرموق دريد لحّام، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت، احتفاءً بعرض الحلقة الأولى من المسلسل على قناة أبوظبي، والتي يشارك فيها كضيف شرف بدور "نعمان- كحل الليل"، وتم تكريمه من صنّاع العمل وأبطاله بهذه المناسبة.