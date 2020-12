(CNN)—أصدر مغني الراب الأمريكي إمينيم، ألبومًا مفاجئًا جديدًا مصاحبًا لألبومه الحادي عشر "Music to Be Murdered By".

وأطلق مغني الراب الألبوم في منتصف ليل الخميس، وهو من إنتاجه.

من بين الأغاني الـ16 الجديدة أغنية باسم "زيوس"، حيث يقدم مغني الراب اعتذارًا لريهانا على كلمات أغنية عمرها عشر سنوات عن كريس براون، التي تسربت في 2019.

في الأغنية، انتقد إيمينيم أنه "انحاز" إلى براون الذي أدين في جناية الاعتداء، التي شملت ريهانا في 2009.

وتقرأ كلمات الأغنية الجديدة: "لكن، أنا، طالما وعدت أن أكون صادقًا / وبكل إخلاص، أعتذر، ريهانا... بالنسبة لتلك الأغنية التي تم تسريبها، أنا آسف، ري لم يكن من المفترض أن تسبب لك الحزن. بغض النظر، لقد كان خطأ مني".