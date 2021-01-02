نشر السبت ، 02 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رثى الفنان المصري عادل إمام رفيق مسيرته الفنية الكاتب والسيناريست وحيد حامد، الذي فارق الحياة السبت، عن عمر يناهز 76 عاماً.

وكتب عادل إمام، في حسابه في انستغرام: "‎اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد".

وأكد إمام أن رحيل حامد يعتبر "خسارة كبيرة للفن المصري والعربي... الله يرحمك يا وحيد ويدخلك فسيح جناته".

ونشر الفنان المصري صورة من كواليس فيلم المنسي، جمعته مع الكاتب الكبير ومجموعة من طاقم العمل.

وفيلم المنسي قصة وتأليف وحيد حامد، وعُرض في 1993. ويعد إحدى الأفلام الأيقونية للسينما المصرية.

والمنسي ليس الفيلم الوحيد الذي كتبه وحيد حامد لعادل إمام، حيث قدما معا العديد من الأعمال الفنية المؤثرة، لا سيما خلال حقبتي الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي.