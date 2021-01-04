بعد أزمة التطبيع.. محمد رمضان يعود إلى مصر لاستئناف تصوير "موسى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الفنان المصري محمد رمضان عودته مع عائلته إلى مصر، للبدء بتصوير مسلسل "موسى"، وذلك من خلال فيديوهات نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع "انستغرام"، على أنغام أغنية "رمضان جانا" الشهيرة.

وتأتي هذه العودة التي بدت استعراضيةً كالعادة، بعد مرحلة عصيبة عاشها الفنّان المصري المثير للجدل، بسبب تداعيات صورة جمعته بالمغني الإسرائيلي عومير آدم في دبي، نوفمبر 2020 ، ما أدى إلى إيقافه الموقت عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه من نقابة المهن التمثيلية في بلاده، ومقاطعة أخباره من نقابة الصحافيين المصريين.

لكن نقابة المهن التمثيلية أصدرت بياناً أواخر العام الماضي أعلنت فيه أنّ: "لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخراً".

وبناءً عليه قرر مجلس نقابة الصحافيين في مصر إلغاء قراره السابق: "بمقاطعة أخبار الممثل محمد رمضان، وعدم نشر اسمه أو صورته في أي منصة صحفية، بعد صدور قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، صاحبة الاختصاص والولاية الدستورية والقانونية في الحكم على الواقعة ومساءلة أعضائها، بحفظ التحقيق مع الفنان المتهم بالتطبيع والاكتفاء بفترة الإيقاف".

وأثيرت التكهنات حول احتواء أزمة محمد رمضان، وعودته لبطولة مسلسل "موسى"، بمجرد الإعلان عن انطلاقة تصوير العمل في 25 كانون الأوّل/ ديسمبر 2020، دون الإعلان عن بديل له.

وصرّح رمضان في سبتمبر / أيلول الماضي أن مسلسل "موسى" الذي سيطل من خلاله في موسم دراما 2021، سيكون "مختلفاً تماماً عن كل أعماله السابقة."، وكشف مؤخراً أنّ قصة مسلسله (من تأليف ناصر عبد الرحمن): ستكون أقرب إلى حكاية "خط الصعيد" الشهيرة، التي قدمّها الزعيم عادل إمام، سنة 1984، في فيلمٍ كوميدي.

وتدور أحداث المسلسل حول "(موسى) الشاب الصعيدي اليتيم، الذي تتولى والدته تربيته هو وأشقائه، وبعد وفاتها يضطرون لترك الصعيد والعيش في القاهرة".