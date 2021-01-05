فنّانون خليجيون يباركون التئام شمل الإخوة في القمة الخليجية بـ "العلا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حرص العديد من الفنّانين الخليجيين على مباركة المصالحة الخليجية، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حققت أغنية "يا الخليجي" التي تم إصدارها بهذه المناسبة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين ممن غرّدوا تحت وسمي "المصالحة الخليجية"، و"خليجنا واحد".

وكان لتغريدات المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر، النصيب الأوفر من مشاركات الفنّانين بهذه المناسبة، حيث أعاد المطرب السعودي عبد المجيد عبد الله تغريد ما نشره آل الشيخ، حول قمة مجلس التعاون "الجامعة"، نقلاً عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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في حين أعادت المطربة نوال الكويتية، تغريد فيديو من حساب المستشار تركي آل الشيخ لأوبريت "أنا الخليجي"، التي شاركت في أدائه، قبل 37 عاماً، بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي سنة 1983.

كما أعاد الفنّان السعودي رابح صقر، تغريد فيديو استقبال ولي العهد السعودي لأمير قطر، في مدينة "العلا" السعودية.

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وتوجّه المطرب الإماراتي حسين الجسمي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" بالدعاء، لجمع شمل الأسرة الخليجية.

اللهم يا جامع الناس اجمع شمل أسرتنا

وحظيت أغنية "يا الخليجي" للمطربين الكويتيين عبد الله الرويشد ونبيل شعيل، بتفاعلٍ واسعٍ بين المتابعين الخليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي، والأغنية من انتاج وزارة الإعلام الكويتية، بمناسبة إعادة فتح الحدود بين السعودية وقطر، عشية قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 41 في "العلا".

يا الخليجي 🇰🇼🇸🇦🇧🇭🇶🇦🇦🇪🇴🇲 كلمات : د. #خلف_الخطيمي الحان : #حمد_الخضر توزيع : #ربيع_الصيداوي #عبدالله_الرويشد #نبيل_شعيل https://t.co/fbCCzqFV1F #خليجنا_واحد #المصالحة_الخليجية #القمة_الخليجية_ال41 https://t.co/4ZsEYW0tm0

وأتت تغريدات المتفاعلين مع الصلح الخليجي الذي طال انتظاره، تحت وسمي "خليجنا واحد"، والمصالحة الخليجية"، وكانت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي، من أبرز المغردين بهذه المناسبة، قائلة: "اللّهم صفِ القلوب ووحد الصفوف.... في كلَ مصالحة عربية مكسب لأمّتنا"