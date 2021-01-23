(CNN)-- توفي لاري كينغ، مضيف CNN لفترة طويلة، الذي أصبح أيقونة من خلال مقابلاته مع عدد لا يحصى من صانعي الأخبار حول العالم.

وأكد ابنه تشانس وفاة كينغ صباح السبت، عن عمر يناهز 87 عاماً.

وقدم كينغ برنامج "Larry King Live" على شبكة CNN لأكثر من 25 عامًا، حيث أجرى مقابلات مع المرشحين الرئاسيين والمشاهير والرياضيين ونجوم السينما والأشخاص العاديين.

وتقاعد في 2010 بعد تسجيل أكثر من 6 آلاف حلقة من برنامجه.

ونُشر بيان عبر فيسبوك، تم التحقق منه، تضمن إعلان وفاته.

وقال البيان: "بحزن عميق، تعلن شركة أورا ميديا ​​وفاة الشريك المؤسس والمضيف والصديق لاري كينغ، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 87 عاماً في مركز سيدارز سيناء الطبي في لوس أنجلوس. لمدة 63 عامًا وعبر منصات الإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية، تعد مقابلات لاري العديدة والجوائز والشهرة العالمية بمثابة شهادة على موهبته الفريدة والدائمة كمذيع".

ولم يذكر البيان سبب الوفاة.

عانى من عدد من المشاكل الصحية

قال مصدر مقرب من الأسرة في ذلك الوقت، إن كينغ كان قد دخل المستشفى بسبب كوفيد - 19 في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مستشفى سيدارز سيناء.

وقال جيف زوكر، رئيس شبكة CNN، في بيانك "إننا نأسف لوفاة زميلنا لاري كينج".

وأضاف زوكر: "كان الشاب الصاخب من بروكلين لديه مسيرة مهنية في صناعة التاريخ امتدت إلى الإذاعة والتلفزيون. وقد دفع فضوله عن العالم مسيرته الحائزة على جوائز في مجال البث، لكن كرم روحه هو الذي جذب العالم إليه. نحن فخورون جدًا لـ25 عامًا قضاها مع CNN، حيث وضعت مقابلات صانع الأخبار الخاصة به الشبكة حقًا على الساحة الدولية. من عائلة CNN إلى لاري، نرسل دعاءنا وصلواتنا، ووعدنا بمواصلة فضوله تجاه العالم في عملنا".

عانى كينغ من عدد من المشاكل الصحية، حيث أصيب بعدة أزمات قلبية. في 1987، خضع لعملية جراحية خماسية، مما ألهمه تأسيس مؤسسة لتقديم المساعدة لمرضى القلب ممن ليس لديهم تأمين صحي.

في الآونة الأخيرة، كشف كينغ في 2017 أنه مصاب بسرطان الرئة وخضع لعملية جراحية ناجحة لعلاجه. كما خضع لعملية جراحية في 2019 لمعالجة الذبحة الصدرية.

عانى كينغ أيضًا من خسارة شخصية العام الماضي عندما توفي اثنان من أبنائه البالغين في غضون أسابيع من بعضهما البعض: أندي كينغ، 65 عامًا، أصيب بنوبة قلبية وتوفيت ابنته شايا كينغ، 52 عامًا، بعد تشخيص إصابتها بسرطان الرئة.

أجرى مقابلات مع كل رئيس من فورد إلى أوباما

في عصر مليء بالنجوم الصحفيين، كان كينغ عملاقًا - من بين أبرز المحاورين على شاشات التلفزيون ومضيفًا لرؤساء ونجوم سينما ورياضيين من الطراز العالمي.

من خلال سلوك لطيف ومريح يميزه عن المحاورين التلفزيونيين الأكثر حدة، أتقن كينج أسلوبًا غير رسمي في تنسيق الأسئلة والأجوبة، ويميل دائمًا للمضي إلى الأمام، ويستمع باهتمام إلى ضيوفه، ونادرًا ما يقاطع.

كان كينج مغرمًا بقول: "لم أتعلم شيئًا قط، بينما كنت أتحدث".

لمدة 25 عامًا، قدم كينغ "Larry King Live" على شاشة CNN، وهي فترة تميزت بأكثر من 30 ألف مقابلة، بما في ذلك كل رئيس، من جيرالد فورد إلى باراك أوباما، وآلاف المكالمات الهاتفية من المشاهدين.

وجعل العرض كينج أحد وجوه الشبكة وأحد أشهر الصحفيين التلفزيونيين في البلاد. عرض عموده في "USA Today"، الذي استمر لما يقرب من 20 عامًا حتى 2001، أسلوب كينغ المميز، وتفاعله مع القراء.

بدأ مسيرته كمشغل اسطوانات

ولد لورانس هارفي زيغر في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 1933 في بروكلين بنيويورك، وقد نشأ كينغ على يد اثنين من المهاجرين اليهود. والدته، جيني (جيتليتز) زيغر، من ليتوانيا، بينما والده إدوارد زيجر من أوكرانيا. وتوفي إدوارد بنوبة قلبية عندما كان كينغ في العاشرة من عمره.

تُركت لتربية كينغ وشقيقه الأصغر مارتي بمفردهما، أُجبرت جيني زيغر على الذهاب إلى السعي لدعم أطفالها. كان للوفاة تأثير عميق على كينغ ووالدته.

قال كينغ لصحيفة "الغارديان"، في مقابلة عام 2015: "قبل وفاته، كنت طالبًا جيدًا، لكن بعد ذلك، توقفت عن الاهتمام. لقد كانت ضربة حقيقية لي. لكن في النهاية وجهت ذلك الغضب لأنني أردت أن أفخر به وأمي".

قال كينغ إن والده كان له تأثير كبير عليه، حيث غرس في ابنه روح الدعابة وحب الرياضة. ولا توجد رياضة تجتذب عاطفة كينغ أكثر من لعبة البيسبول.

نشأ من محبي فريق بروكلين دودجر، واستمر في دعم الفريق بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس. لقد كان لاعباً أساسياً في مباريات الفريق على أرضه في ملعب دودجر، وغالبًا ما شوهد في المقاعد باهظة الثمن. في 2004، كتب كينغ كتابًا بعنوان "لماذا أحب البيسبول".

بدأت مسيرة كينج في مجال الإعلام بجدية في 1957، عندما تولى وظيفة مُشغل اسطوانات في WAHR-AM في ميامي. كان ذلك عندما اتخذ قرارًا بإسقاط لقبه.

يتذكر رئيسه في المحطة، قائلاً: "لا يمكنك استخدام لاري زيغر. إنها عرقية للغاية. لن يتمكن الناس من تهجئتها أو تذكرها. أنت بحاجة إلى اسم أفضل".

كتب كينغ في سيرته الذاتية لعام 2009: "لم يكن هناك وقت للتفكير فيما إذا كان هذا جيدًا أو سيئًا أو ما ستقوله والدتي. كنت سأبث على الهواء في خمس دقائق".

"كانت صحيفة ميامي هيرالد منتشرة على مكتبه. كان هناك إعلانًا في صفحة كاملة لمشروب King's Wholesale Liquors. نظر المدير العام إليه، وقالك "كينغ! ماذا عن لاري كينغ؟"

1985.. في CNN لأول مرة

في هذا الوقت تقريبًا، دخل كينغ ما سيصبح سلسلة من الزيجات الفاشلة. تم إلغاء اقترانه مع فراده ميلر، وتواريخ زواجه الثاني من أنيت كاي غير متاحة للجمهور.

من 1961 إلى 1963، تزوج كينغ من ألين أكينز، وتزوجها مرة أخرى بين عامي 1967 و1971 ؛ قبل أن يتزوجا مرة أخرى، عقد كينغ قرانه مع ميكي سوتفين في 1964 قبل الطلاق في 1966.

كان لديه طليقتين أخريين - مع شارون ليبور، التي تزوج منها من 1976 إلى 1982، وجولي ألكساندر، التي تزوج منها في الفترة من 1989 إلى 1992 - قبل أن يتزوج زوجته السابعة، شون ساوثويك في 1997 في مركز UCLA الطبي، حيث كان على وشك الخضوع لعملية جراحية في القلب. تقدم كينغ بطلب الطلاق من ساوثويك في 2019 ، مشيرًا إلى وجود خلافات لا يمكن التوفيق بينها.

بقي كينغ في ميامي لسنوات، وتم تعيينه في النهاية ككاتب عمود في صحيفة "ميامي هيرالدط في 1965. وفي 1971، ألقي القبض عليه في ميامي بتهمة السرقة الكبرى، مما أدى إلى إيقافه من المحطة والصحيفة التي كان يعمل بها.

على الرغم من رفض التهم في العام التالي، لم تتم إعادة تعيين كينغ، مما دفعه إلى مغادرة فلوريدا والتوجه إلى لويزيانا، حيث عمل كصحفي مستقل.

بحلول 1978، عاد كينغ إلى ميامي وإلى WIOD، المحطة التي كان يعمل فيها وقت القبض عليه. في نفس العام، انطلق "The Larry King Show" كبرنامج إذاعي مشترك في وقت متأخر من الليل. وتم بثه في الأصل في 28 مدينة؛ في غضون خمس سنوات، انتشر إلى 118 مدينة، وكان بمثابة نقطة انطلاق إلى الشهرة. حصل العرض على جائزة Peabody في 1982.

في 1985، تم عرض "Larry King Live" لأول مرة على قناة CNN، حيث بدأ مسيرة طويلة تضمنت عددًا من المقابلات رفيعة المستوى. طوال أكثر من عقدين من الزمان على الهواء، كان العرض بشكل روتيني البرنامج الأكثر مشاهدة على قناة CNN، ويمكن القول إن كينغ كان أكبر نجم في الشبكة.

ترك كينغ CNN في 2011، وهي الخطوة التي توقعها أن تكون بمثابة التقاعد. لكنه استمر في العمل حتى وفاته، حيث قدم برنامج "Larry King Now" الذي تم بثه على Ora TV وHulu وRT America. ويبدو أن كينغ لم يرغب أبدًا في إنهاء المقابلة.

قال: "أنا فقط أحب ما أفعله، أنا أحب طرح الأسئلة، أحب إجراء المقابلات".