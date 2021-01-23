نشر السبت ، 23 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)-- توفي لاري كينغ، مذيع شبكة CNN لفترة طويلة، الذي أصبح أيقونة مميزة من خلال مقابلاته مع عدد لا يحصى من صانعي الأخبار حول العالم.

وأكد ابنه تشانس وفاة كينغ صباح السبت، عن عمر يناهز 87 عاماً.

واستضاف كينغ برنامج "Larry King Live" على قناة CNN لأكثر من 25 عامًا.

ونُشر بيان عبر فيسبوك تم التحقق منه، يعلن وفاته.

وقال البيان "بحزن عميق، تعلن شركة أورا ميديا وفاة الشريك المؤسس والمضيف والصديق لاري كينج، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 87 عاماً في مركز سيدارز سيناي الطبي في لوس أنجلوس".

وأضاف البيان: "لمدة 63 عامًا وعبر منصات الإذاعة والتلفزيون والوسائط الرقمية، تعد مقابلات لاري العديدة والجوائز والشهرة العالمية بمثابة شهادة على موهبته الفريدة والدائمة كمذيع".