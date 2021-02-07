"لأنهم سبايك".. عبارة في مؤتمر حول كورونا بالسعودية تثير تفاعلا عبر تويتر

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عبارة "لأنهم سبايك" في مؤتمر حول كورونا بالسعودية تثير تفاعلا عبر تويتر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت عبارة وُصفت بأنها "غير مناسبة" على شريحة عرض خلال مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، الأحد، موجة من التفاعل بين مُغردي تويتر.

وجرى عرض الشريحة خلال مؤتمر للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب. وكانت توضح الأماكن المشمولة بقرارات الإغلاق ضمن إجراءات احترازية جديدة، ومن بينها "الصالات والمراكز الرياضية" التي أضيف لها عبارة "لأنهم سبايك".

يأتي هذا فيما قالت تقارير للصحافة المحلية إن الجهات المسؤولة عن المؤتمر الصحفي قررت فتح تحقيق عاجل في ملابسات ظهور العبارة، فيما ذكر صحفيون سعوديون أنه ما حدث "خطأ فردي".

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وسريعًا، نشط وسم #لأنهم_سبايك عبر موقع تويتر، وصعد إلى قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى السعودية.

وفي حين وجه البعض انتقادات إلى المسؤولين عن الإحاطة الصحفية، التمس آخرون العذر للفريق المعني بذلك.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:  

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