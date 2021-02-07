دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت عبارة وُصفت بأنها "غير مناسبة" على شريحة عرض خلال مؤتمر وزارة الصحة الأسبوعي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا، الأحد، موجة من التفاعل بين مُغردي تويتر.

وجرى عرض الشريحة خلال مؤتمر للمتحدث الأمني لوزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب. وكانت توضح الأماكن المشمولة بقرارات الإغلاق ضمن إجراءات احترازية جديدة، ومن بينها "الصالات والمراكز الرياضية" التي أضيف لها عبارة "لأنهم سبايك".

يأتي هذا فيما قالت تقارير للصحافة المحلية إن الجهات المسؤولة عن المؤتمر الصحفي قررت فتح تحقيق عاجل في ملابسات ظهور العبارة، فيما ذكر صحفيون سعوديون أنه ما حدث "خطأ فردي".

وسريعًا، نشط وسم #لأنهم_سبايك عبر موقع تويتر، وصعد إلى قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على مستوى السعودية.

وفي حين وجه البعض انتقادات إلى المسؤولين عن الإحاطة الصحفية، التمس آخرون العذر للفريق المعني بذلك.. وهكذا جاءت وتيرة التفاعل:

بعد ما هدأت عاصفة النقد تجاه #لانهم_سبايك. . الحقيقة التي ينبغي أن تُبرز .. أن الفريق المُعد للقاء اليومي سيكمل -سنة- بدون أي خطأ، عملوا يومياً لفترة طويلة، في غاية الدقة والإنضباط. حقهم علينا التغاضي عن الزلة 😘💐

خطأ فردي من أحد الموظفين خلف عبارة #لانهم_سبايك والتي ظهرت خلال مؤتمر #كورونا ، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتسبب بذلك. https://t.co/GPY3vXtQv4

#لانهم_سبايك He made my day وأكد ان انتباه الناس للخطأ اكبر من انتباهه للحقائق ويستخدم ذلك في التسويق و #التوعية السلبية وهي مؤثرة رغم تحفظي عليها لو تسببت بالمضرة والذوق العام. لهذه الحادثة جل من لايسهو ونتمنى أن لا يضخم الأمر فالخطأ ليس جسيم واعتبر دعابة والمسامح كريم https://t.co/wsvWOyTu29

على #وزارة_الصحة في #السعودية أن تستغل #لانهم_سبايك هذا الخطأ اللطيف الظريف في التوعية، وليكن شعار المرحلة القادمة: #لا_تكن_سبيكه 🤣🤣 https://t.co/Jh6XVIaXue

توقعتها فوتوشوب وماصدقت لين شفتها فيديو 😭😭😭😭 #لانهم_سبايك https://t.co/Q297QS3wwA

#لانهم_سبايك المطالبة بمعاقبته وفصله أمر مبالغ فيه، واضح أنها مزحة بين صديق وصديقه، وغفل عنها.. ومن يعرف أجواء العمل يدرك أنها واردة. وأيش المشكلة؟ خطأ خلانا نضحك ونطقطق على بعض :)

توقعتها فوتوشوب وماصدقت لين شفتها فيديو 😭😭😭😭 #لانهم_سبايك https://t.co/Q297QS3wwA