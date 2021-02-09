دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر الداعية الإسلامي المصري معز مسعود، أبرز المواضيع التي يتم البحث عنها على محرك البحث غوغل صباح الثلاثاء، بعد نشر صور حفل زواجه من الفنانة حلا شيحة.

ونشر الداعية صورة له ولزوجته على صفحته الرسمية بموقع "انستغرام" بتعليق استشهد فيه بآية: "{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}"، في حين علق على صور أخرى نشرها قائلا: "حافظي على ابتسامتك وإشراقك يا حبيبتي".

من جهتها نشرت الفنانة خلا شيحة صورا لزفافها على صفحتها الرسمية بانستغرام، معلقة: "لحظة مميزا جدا لنا"، معلقة على صورة أخرى بالقول: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة ، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا".

ويذكر أن الفنانة حلا شيحة "انفصلت عن زوجها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبدأت قصة الحب بينها وبين معز منذ فترة، وتم الإعلان عبر السوشيال ميديا من خلال نشر صورة تجمعه مع أبنائها"، وفقا لتقرير نشرته بوابة الأهرام.