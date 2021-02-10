دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المطربة بسمة الكويتية تركها الدين الإسلامي واعتناقها الديانة اليهودية، وسط موجة صاخبة من الجدل بشأن إعلانها المفاجئ.

وقالت بسمة، في مقطع فيديو جرى تناقله مؤخرًا بشكل كثيف عبر تويتر: "أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام وأعلن بكل فخر اعتناقي للديانة اليهودية"، فيما وجهت انتقادات إلى النخبة الحاكمة.

إعلان بسمة كان حديث وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الساعات القليلة الماضية.

وكانت هناك ردود فعل متباينة تجاه إعلانها، بين من انتقادات لاذعة لقرارها بتغيير ديانتها، ومن دعا إلى احترام حرية المعتقد.

وولدت بسمة لأم كويتية، لكنها لا تحمل الجنسية الكويتية.

وتتنقل خارج البلاد بوثيقة سفر خاصة بفئة البدون، أي من هم دون جنسية في البلاد.

وتوقفت بسمة عن الغناء في 2016، قبل أن تعود مجددًا إلى الساحة الفنية.