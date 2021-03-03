الفنانة روبي تتصدر بحث غوغل في السعودية ومصر بعد صورها بحفل خاص أحيته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدرت الفنانة المصرية، روبي محرك البحث غوغل كأثر المواضيع التي يتم البحث عنها في كل من المملكة العربية السعودية ومصر، صباح الأربعاء.

جاء ذلك بعد إحياء الفنانة المصرية لحفل خاص ضمن مراعاة الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لمواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" وسط تداول واسع لمقاطع فيديو من الحفل الذي أقيم قرب الأهرامات وفقا لما تناقلته وسائل إعلام مصرية محلية.

ونشرت الفنانة روبي صورا من الحفل على صفحتها الرسمية بموقع مشاركة الصور، انستغرام بتعليق مقتضب قالت فيه: "قدمت أداء الليلة الماضية في حفل خاص في القاهرة".

ونالت الصور التي نشرتها الفنانة على صفحتها بانستغرام، الثلاثاء، أكثر من 126 ألف تفاعل بين اعجاب وتعليق بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.