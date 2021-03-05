أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أخبرت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، أوبرا وينفري أنها وافقت على التحدث معها في مقابلة لأنها تستطيع ذلك الآن.

وقالت ميغان ماركل لأوبرا وينفري، في مقطع تم إصداره حديثًا من المقابلة المسجلة التي ستصدرها شبكة CBS الأحد: "لدينا القدرة على اتخاذ خياراتنا الخاصة بطريقة ما".

جاءت تصريحات الدوقة ردًا على استفسار حول سبب إجرائها مقابلة معها الآن، وليس في مارس/أذار 2018 عندما طلب مقدم العرض ذلك لأول مرة.

وأوضحت ماركل: "لم يكن هذا خياري. لذلك، كشخص بالغ عاش حياة مستقلة حقًا، ثم انتقل إلى هذا البناء الذي هو ... مختلف عما يتخيله الناس، إنه لمن دواعي التحرر حقًا أن تكون قادرًا على التمتع بالحق والامتياز في بعض النواحي لتتمكن من قول نعم".

وقالت ماركل أيضًا إنه عندما طلبت منها أوبرا وينفري لأول مرة إجراء مقابلة، فإن محادثتهما كانت تتم مراقبتها.

وتابعت: "أتذكر تلك المحادثة جيدًا. لم يكن مسموحًا لي حتى بإجراء تلك المحادثة معك شخصيًا، أليس كذلك. كان يجب أن يكون هناك أشخاص آخرين (غير مسموع) جالسين هناك".