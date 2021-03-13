باريس، فرنسا (CNN)-- خلعت ممثلة فرنسية ملابسها في حفل توزيع جوائز سيزار المرموقة في البلاد، للمطالبة بمزيد من الدعم لصناعة الفنون المتعثرة في البلاد، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا.

صعدت الممثلة كورين ماسييرو، 57 عامًا، إلى خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز الأوسكار في فرنسا، وهي ترتدي جلد حمار مزيفًا وفستانًا ملطخًا بالدماء لتقديم جائزة أفضل زي، قبل خلع ملابسها.

في رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، كتبت الممثلة على جسمها: "لا ثقافة ولا مستقبل.. أعد لنا فننا، جان".

وتم إغلاق دور السينما والمسارح منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول.

واحتل المتظاهرون هذا الشهر عدة مسارح كبيرة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة "بإعادة فتح الأماكن الثقافية، وفقًا للقواعد الصحية"، بحسب بيان صحفي صادر عن طلاب في المسرح الوطني في ستراسبورغ.

وأقرت الحكومة يوم الخميس بأن "الصناعة الثقافية هي من أكثر القطاعات تأثراً بأزمة كوفيد -19"، وأعلنت عن 20 مليون يورو إضافية (24 مليون دولار) لدعم القطاع.

واستخدمت شخصيات أخرى حفل سيزار للتغلب على القيود.

"بدون الإرادة السياسية، لن نتمكن من الحفاظ على نظامنا الفاضل للغاية. يمكن لأولادي - الذين تبلغ أعمارهم 6 و 8 سنوات ، الذهاب إلى زارا ولكن ليس السينما ... هذا غير مفهوم"، قال المنتج والمخرج ستيفان ديموستيير، في إشارة إلى سلسلة ملابس الشارع الرئيسي.

وصلت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا إلى 90,146 يوم الجمعة، وفقًا للأرقام الصادرة عن وكالة الصحة العامة الفرنسية، حيث دقت الحكومة ناقوس الخطر بشأن تزايد الضغط على المستشفيات في منطقة باريس.

وأظهرت الأرقام أنه تم الإبلاغ عن 316 حالة وفاة أخرى في المستشفيات على مستوى البلاد يوم الجمعة مقارنة مع 265 حالة يوم الخميس.