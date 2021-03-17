دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت سلمى غزالي نجمة "ستار أكاديمي"، وفاة شقيقتها الفنّانة ريم في باريس اليوم، بعد معاناتها مع مرض السرطان.

وأطلت سلمى عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، دامعة العينين، لتعلن عن الخبر الحزين، بفيديو مؤثر، قالت فيه: "ما فارقتني الابتسامة لأني بعرف إنو الله أرحم، واختارلك الأحسن." وطلبت من متابعيها الدعاء بالرحمة لـ"غزالة الجزائر".

ونشرت أيضاً، صورة لأختها الراحلة ريم غزالي، علقت عليها بالقول: "عندي أسباب جيدة أخرى للنظر إلى السماء، والشعور بالسرور."

كما نعى الفنّانة الراحلة زوجها نبيل بن ناصر، عبر حسابه على "فيسبوك".

وعزّت مليكة بن دودة وزيرة الثقافة الجزائرية عبر حساب الوزارة الرسمي على "فيسبوك"، أسرة الفنّانة ريم غزالي قائلة: "تفقد الجزائر مبدعة من طراز رفيع رفعت اسم بلادها عاليًا في محافل فنية دولية، ومثّلتها أحسن تمثيل، بحسّها الجمالي وأخلاقها العالية."

والفنّانة الراحلة من مواليد 1982، لأسرة فنيّة، حصدت لقب "ملكة جمال" بمسابقة نظمتها إحدى العلامات التجارية العالمية في الجزائر عام 2004، وشاركت ببرنامج "ستار أكاديمي"- الموسم الثالث سنة 2005، ودخلت بعدها عالم التمثيل، والغناء، والتقديم التلفزيوني، ولعبت دور الملكة "هيدورة" في مسلسل "بوقرون" سنة 2018.

وبدأ صراع ريم غزالي مع مرض السرطان في 2019، حيث خضعت لعملية جراحية لاستئصال ورم على الدماغ، وخسرت معركتها مع هذا المرض، بعد فترة طويلة من العلاج، حيث فارقت الحياة عن عمرٍ يناهز 38 عاماً.