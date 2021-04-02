دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- راجعت مصر اللمسات الأخيرة قبيل انطلاق "الموكب الذهبي" لنقل المومياوات الملكية الفرعونية إلى المتحف القومي للحضارة في منطقة الفسطاط، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مكانها الحالي، حيث المتحف المصري بميدان التحرير في قلب العاصمة القاهرة.

وحسب خطة وزارة السياحة والآثار المصرية، سيجوب الموكب الذي يضم 22 مومياء ملكية شوارع القاهرة، مساء السبت المقبل.

ويوم الخميس، تفقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مسار الموكب المرتقب من ميدان التحرير إلى متحف الحضارة.

وراجع مدبولي، وفق بيان للحكومة، برفقة وزير السياحة والآثار خالد عناني، الترتيبات النهائية، قائلا إن "مصر تتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيراً عبر التاريخ".

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية إغلاق عدد من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد من الساعة 6 مساءً إلى الساعة 8.30 مساءً، بما فيها ميدان التحرير وكورنيش النيل في المناطق القريبة من مسار الموكب.

في سياق متصل، أصدرت وزارة الاتصالات المصرية مجموعة طوابع بريد تذكارية تخليدًا للمناسبة، مٌستخدمة أحدث التكنولوجيات العالمية بتطبيق تقنية QR Code لأول مرة فى طوابع البريد المصري.

وتضم الطوابع التذكارية صور جميع الملوك والملكات الذين الذين سيتم نقل مومياواتهم، وستكون متعددة الألوان ومؤمنة ضد التزييف، حسب بيان وزارة السياحة والآثار.

ويشار إلى أن موكب المومياوات سيتقدمه عدد من الفنانات المصريات والعربيات اللاتي سيرتدي بعضهن الزي الفرعوني، في حين سيتم عزف موسيقى جنائزية بقيادة المايسترو نادر عباسي. وستكون هناك عربات مزينة برسوم فرعونية تحمل اسم كل ملك.