دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت المغنية الأمريكية أليشيا كيز حالة من التفاعل، بعد تناقل فيديو لها عندما كانت تغني في إحدى مدارس محافظة العُلا بالسعودية.

وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، الأمير بدر بن فرحان، نشر مقطع فيديو عبر حسابه في موقع إنستغرام، أظهر المغنية الأمريكية لدى غنائها في مدرسة للبنات بالعُلا، حسب تعليقه.

كانت أليشيا كيز تعزف على بيانو عندما كان يحيط بها مجموعة من فتيات المدرسة، فيما ظهرت وهي تغني أغنيتها "fallin" .

وجرى تناقل مقاطع فيديو أخرى للحظة عبر موقع تويتر، وسط احتفاء بوجود أليشيا كيز في السعودية.