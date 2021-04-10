تركي آل الشيخ يظهر في "غرفة أسرار" برنامج رامز جلال.. وعمرو دياب يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فاجأ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، متابعيه عبر تويتر بظهوره في "غرفة أسرار" البرنامج الرمضاني الجديد للفنان المصري رامز جلال (رامز عقله طار).

وكتب تركي آل الشيخ، قائلا: "في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة... وفي شهر رمضان المبارك وعلى قناة MBC.. انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه".

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو يجمعه مع رامز جلال، ويتجول خلاله في مكان تصوير برنامج المقالب.

في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة ... وفي شهر رمضان المبارك ... وعلى قناة mbc ... انتظروا #رامز_عقله_طار برعاية هيئة الترفيه ❤️🇸🇦🥳🔥 https://t.co/C87xCfjif2

وتفاعل الفنان المصري عمرو دياب، وعلق بقوله: "أووووبا! ابو ناصر مع رامز... دي حلقة للتاريخ". ورد آل الشيخ: "احنا مراعين إنك لسه في ريعان الشباب عشان كذا ماحاولنا فيك"، فقال عمرو دياب: "لا أنا مش قدكم".

@Turki_alalshikh اووووبا! ابو ناصر مع رامز 😄 دي حلقة للتاريخ 🔥👍🏼

ومثله، كتب الإعلامي المصري عمرو أديب: "لو رامز قرب لمعاليك احنا حنهد المحطة كلها على دماغه". وحينها قال رئيس هيئة الترفيه، متهكمًا: "حيوحشنا رامز".