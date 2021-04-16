عمّان، اﻷردن (CNN)-- دخل اﻷردن موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الجمعة، بأطول يافطة علم تم تعليقها، بحسب ما أكد المتحدث الاعلامي باسم بلدية عمان الكبرى، ناصر الرحامنة، لموقع CNN بالعربية.

وبلغ طول يافطة العلم اﻷردني 2132 مترًا وبعرض ٦ أمتار، وبمساحة إجمالية بلغت 12792 مترًا، ضمن احتفالات البلاد بمرور مائة عام على تأسيس المملكة الذي يصادف يوم ١١ نيسان/ إبريل.

وقال الرحامنة لموقع CNN بالعربية، إن ترشيح يافطة العلم قد قُبلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية الخميس، وتم اعتمادها اليوم كأطول يافطة علم في العالم، وذلك في ظل احتفالات المملكة بعدة مناسبات وطنية، من بينها الثاني من مارس/ آذار وهو يوم المدينة، ومئوية الدولة، إضافة إلى يوم العلم الذي يصادف السادس عشر من نيسان/إبريل.

Credit: Amman City

وتأتي مبادرة تعليق أطول يافطة علم بحسب الرحامنة، بمبادرة من بلدية عمان الكبرى، حيث تم تعليق اليافطة غربي العاصمة عمان في شارع يُعرف بممر عبدون، وعلى طول أكثر من كيلومترين، وشارك في تعليقه أكثر من ١٠٠ من العاملين والإداريين.

وتم اختيار الموقع لتعليق العلم، ليكون على أطول مسافة يمكن مشاهدته فيها برًا وجوًا، وفقا للرحامنة، مُبينا أن اليافطة تمت إزالتها لاحقا بعد الانتهاء من الاحتفالية وبسبب ظروف الحظر الشامل المطبق يوم الجمعة، إلا أنه تم توثيق الحدث بالتصوير عبر طائرات الدرون ونقلها التوثيق لإدارة موسوعة غينيس.

وعن اختيار المساحات الخاصة بيافطة العلم، قال الرحامنة إنها تحمل عدة دلالات سياسية ورمزية، من بينها أن الثالث من مارس/ آذار، هو يوم وصول اﻷمير عبدالله بن الحسين الأول إلى العاصمة عمان في العام ١٩٢١.

في حين يرمز الرقم ٢١ إلى عام تأسيس إمارة شرق الأردن، وكذلك العام الذي نحتفل فيه بمئوية الدولة ٢٠٢١ وهو العبور إلى المئوية الثانية.

Credit: Amman City

واستغرقت يافطة العلم عملا استغرق نحو شهر ونصف، بمبادرة من بلدية العاصمة عمان، وبدعم من إحدى الشركات الخاصة، وتمت معاينة قياساته قبل بدء تعليقه ليل الأربعاء، حيث اكتملت العملية في الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح الخميس.

وعن بعض الانتقادات التي وُجهت لأمانة بلدية عمّان حول الاحتفالية، قال الرحامنة إن الاحتفال رمزي وله دلالات عديدة تتعلق بعلم البلاد والانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن أمانة عمان، وزعت أيضًا كثر من ٣٠ ألف علم بمناسبة يوم العلم. ولفت إلى أن اليافطة سيتم تعليقها في معرض "شوف عمّان".