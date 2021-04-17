بعد جدل حول صورتها مع محمد رمضان.. مهيرة عبدالعزيز ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت لقطات مٌُصورة ظهرت خلالها الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز مع الفنان المصري محمد رمضان خلال إحدى الفعاليات، جدلا واسعًا على مدار الساعات الأخيرة.

ووجه البعض انتقادات إلى مهيرة، بعد تناقل صورة ومقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترحب بمحمد رمضان، حيث كانا على ما يبدو في مسافة متقاربة من بعضهما البعض.

وفي وقت لاحق حذفت مهيرة الفيديو من حسابها، بعد تصاعد موجة الانتقادات إليها.

وردت الإعلامية الإماراتية عبر حسابها في تويتر، قائلة: "محمد رمضان صديق عزيز على قلبي وهو متل أخي أفرح لنجاحاته متل ما بيفرح لنجاحاتي.. كل الحب والاحترام لموهبته في مسلسل موسى".

والتقت مهيرة محمد رمضان على هامش فعالية لتكريمه في دبي بمناسبة مسلسله الجديد لموسم رمضان (موسى).