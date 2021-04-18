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دينا الشربيني تتصدر "الترند" بعد رُعْب "رامز عقله طار" وردة فعلها "الكيوت"

منوعات
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صورة للفنانة دينا الشربيني من مهرجان الجونة عام 2018
Credit: PATRICK BAZ/El Gouna Film Festival/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدّرت الفنانة المصرية دينا الشربيني قائمة الموضوعات الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وقوعها ضحية مقالب رامز جلال، في حلقة الأحد من برنامج "رامز عقله طار".

وأصيبت دينا بنوبة هلع، بسبب الأجواء المتوترة التي يفرضها رامز على ضيوفه في الكبسولة المعلقّة في الهواء، قبل أن تجد نفسها مضطرة للقفز باتجاه بركة السباحة، من ارتفاعٍ يقدر بـ 13 مترًا.

ووصف رامز رد فعلها دينا الشربيني بـ"الكيوت" بعد اكتشافها المقلب، حيث بدت أكثر هدوءً مقارنةً بالضيوف الذين سبقوها.

ونشر رامز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" صورةً للحظة شعور دينا بالصدمة بعد اكتشافها حقيقة المقلب، علّق عليها قائلا: "لما تكتشف الخيانة من أقرب صديق.."، بينما أظهر العديد من المتابعين تعاطفهم معها، وعبرّوا عن إعجابهم بها.

وركزّت تعليقاتٌ طريفة أخرى على طريقة دينا في القفز من الكبسولة.

وكالعادة شكك البعض بحقيقة معرفة الضيف مسبقاً بمقلب رامز.

وبدا لافتاً أنَ بعض التعليقات على المقلب الذي تعرضت له دينا الشربيني، طالت أيضاً عمرو دياب حيث انتهز متابعون الفرصة للإشارة إلى علاقة الثنائي وما تردد منذ فترة عن انفصالهما، دون أي تعليقٍ واضح من الطرفين، خاصةً أن رامز علقَ على وصولها لمدينة الملاهي بالقول: "دينا وحشتينا سمعنا إنك قاعدة في البيت حزينة... بلاش هبل وخليكي عاقلة ورزينة... أنتي مالك خاسة كدة ليه يا دينا مفيش حاجة تستاهل".

وواجه رامز جلال مجدداً الانتقادات لطريقته الساخرة في تقديم ضيوفه.

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