دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الإعلامي المصري رامي رضوان إن الفنانة دلال عبدالعزيز لا تعلم حتى الآن بوفاة زوجها الفنان سمير غانم منذ أن فارق الحياة، الخميس، عن عمرٍ يناهز 84 عامًا.

وأضاف صهر الفنان الراحل، في تدوينة عبر حسابه في فيسبوك، أن الظروف الصحية "الصعبة" للفنانة دلال عبدالعزيز، التي أصيبت بفيروس كورونا، حالت "فرضت علينا ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها وحبيبنا الغالي الأستاذ سمير غانم".

وأشار رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، إلى أن فحوصًا طبية جديدة أظهرت سلبية دلال عبدالعزيز لفيروس كورونا "منذ أيام".

وأكد رضوان أن الفنانة "لم تعلم (بوفاة زوجها) ولا تصدقوا كل من إدعى غير ذلك".

وأثارت وفاة سمير غانم حالة من الحزن لرحيل واحدة من أبرز أيقونات الكوميديا في مصر على مدار عقود.

وكان الفنان المصري قد أصيب قبل عشرين يومًا بفيروس كورونا في أواخر نيسان/ أبريل الماضي. بينما قال الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، وفاته بسبب إصابته بالوباء، وذلك في تعليق عبر انستغرام.