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فاليري ابو شقرا لـCNN: لهذا السبب تركت لبنان.. تابعت مسلسل 2020 ومعجبة بيسرا ونادين نجيم

منوعات
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فاليري ابو شقرا
04:26
فاليري ابو شقرا: لهذا السبب تركت لبنان.. ومعجبة بيسرا ونادين نجيم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا إنها تفتقد الحياة الجميلة في بلدها، مشيرة إلى أنه أصبح من الصعب العيش هناك في ظل الظروف الحالية. وكشفت في لقاء مع CNN بالعربية عن الأسباب التي دفعتها إلى ترك لبنان والاستقرار في دبي.

وتحدثت أبو شقرا عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له شقيقتها قبل سنوات وحالتها الصحية اليوم، مشيرة إلى أنها استطاعت أن تعكس الظروق التي مرت بها عائلتها إلى شيء إيجابي من خلال مشاركتها وانتخابها ملكة جمال لبنان.

تابعوا اللقاء كاملا مع فاليري أبو شقرا عبر قناتنا على يوتيوب، أدناه:

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