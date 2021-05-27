دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الفنّان السوري ياسر العظمة عن حصوله على الجنسية الإماراتية، الخميس، في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه في فيسبوك، قال فيها: "شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية، فشكرًا لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة".

وأعرب العظمة عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي: "لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات".

وحصل العديد من الفنّانين السوريين مؤخرًا على الإقامة الذهبية في الإمارات، منهم: تيم حسن، قصي خولي، كاريس بشار، مها المصري، سحر فوزي، ديما الجندي، وناظلي الرواس، وناصيف زيتون، والمخرج السدير مسعود.

وأعلنت الإمارات في مطلع 2021، تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنح الجنسية والجواز الإماراتيين لفئات جديدة تشمل الموهوبين والمستثمرين والمتخصصين والمثقفين.

كما طبقت في 2019 "نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيًا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية".

وحسب البوابة الرسمية للحكومة الإماراتية، "يتيح هذا النظام الجديد للمقيمين، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة".