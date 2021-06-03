دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعود الفنانة المصرية شريهان إلى الشاشة بعمل فني للمرة الأولى منذ قرابة 20 عامًا من الغياب.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، الخبر بنشره مقطع فيديو تشويقي للعمل، قائلا: "ترقبوا.. عودة النجمة الكبيرة شريهان للأضواء بعد غياب سنين، في عمل مميز على منصة شاهد"، مع هاشتاغ "#عودة_شريهان".

آل الشيخ قال إن العمل برعاية هيئة الترفيه السعودية، وشبكة قنوات "ام بي سي".

من جانبها، وصفت شريهان العمل بأنه "شاق"، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

عمل شاق … أتمنى أن ينال إعجاب جمهور ال mbc @shahidvod في جميع أنحاء العالم و جمهوري الحبيب. الف مبروك. https://t.co/bwE2Bnleh8

وفي رمضان الماضي، ظهرت شريهان للمرة الأولى بعد غياب تام في إعلان تجاري لإحدى شركات الاتصالات، الذي كان مفاجأة كبيرة لجمهورها من جيل الثمانينات.

وخلال الإعلان، روت النجمة المصرية قصة غيابها بأدائها لعدد من الحركات الاستعراضية التي أظهرت حفاظها على رشاقتها ولياقتها.

وكانت آخر مشاركة لها في عمل فني في فيلم "العشق والدم" مع الفنان المصري فاروق الفيشاوي في عام 2002.