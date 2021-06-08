دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن أخيراً، عن موعد عرض فيلم الرسوم المتحركة "الرحلة" بتقنية 4DX، ابتداءً من 17 يونيو/ حزيران، كأول تعاون سعودي- ياباني أتاح تدريب كوادر سعودية في مجال فن الـ "أنيميشن".

وتنتمي قصة فيلم "الرحلة إلى "الفانتازيا"، الذي تدور أحداثه المتخيّلة في شبه الجزيرة العربية، حول "أوس" الذي عاش طفولة صعبة، لكن إيمانه بالمعجزات صنع منه بطلاً، يبذل كل ما بوسعه للدفاع عن مدينته ومن يحبهم، فيضطر مع رفاقه لخوض معركةٍ ملحمية، ضد زعيم جيشٍ لا يرحم، وسيكون متوفراً باللغتين العربية واليابانية.

الفيلم من إنتاج شركة "مانجا" السعودية، واستوديو "توئي أنيميشن" في اليابان، وتم العمل على تنفيذه بين الرياض وطوكيو منذ ما يزيد على العام، بجهود فريق تجاوز عدده الـ300 شخص، تحت إدارة شيزونو كوبون، مخرج سلسلة أفلام "المحقق كونان" الشهيرة، و"جودزيلا"، وتم خلال هذه المرحلة تدريب كوادر سعودية متخصصة في مجال فن الـ "أنيميشن".

كلي فخر كسعودي وعاشق للمنجا والاينمي بهذا الفيلم الذي يعتبر أول انتاج سعودي ياباني مشترك ومع استديو توئي الشهير ... شركة مانجا تابعة لمؤسسة مسك الخيرية التي تحمل الايادي البيضاء لسيدي ولي العهد ... شباب سعودي يفرح القلب وكسبو خبره في هذا الفن من منبعه في اليابان ... 🇸🇦👏🏻❤️ https://t.co/QBM3nftbBD

وأعرب المستشار تركي آل الشيخ في تغريدةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن فخره بهذه التجربة، قائلاً: "شباب سعودي يفرح القلب، وكسبوا خبرة في هذا الفن من منبعه في اليابان."

وأشار آل الشيخ لتبعية شركة "مانجا" السعودية المنتجة للفيلم، إلى مؤسسة "مسك" الخيرية التي يشرف عليها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.