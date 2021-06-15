مع اقتراب الذكرى الأولى لرحيلها.. تكريم رجاء الجداوي في مسقط رأسها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي عن تكريم الفنّانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، في افتتاح دورته الـ 22، الأربعاء، لكونها "ابنة المدينة، وصاحبة رصيد سينمائي مشرف" بحسب القائمين على المهرجان.



ويأتي هذا التكريم مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لرحيل الجداوي، يوم 5 تموز/ يوليو، وفي مثل هذه الأيّام من العام الفائت كانت تتجه الأنظار إلى مشفى العزل بالإسماعيلية لمعرفة آخر التطورات الصحية للفنّانة المصرية، بعد قرابة الشهرعلى إعلان إصابتها بفيروس "كوفيد 19" أواخر أيار/ مايو 2020.



وستتسلم درع التكريم ابنتها أميرة مختار، بحسب ما أعلن السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما المنظم لمهرجان الإسماعيلية، ونقلت عنه صفحة المهرجان على "فيسبوك"، أنّ قرار تكريم الجداوي نابع من سببين: الأول أنها تكرم في مسقط رأسها فهي من أبرز ابناء الإسماعيلية، والسبب الثاني أنها تمتلك رصيداً فنياً طويلاً من الأعمال الفنية، بين السينما والدراما التلفزيونية.



وتمتد فعاليات الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، على مدى أسبوع، بين 16 و22 حزيران/ يونيو، ويكرم هذا العام الفنّانين المصريين صفية العمري، وأحمد بدير، ضمن توجه المهرجان للاحتفاء بنجوم الأفلام القصيرة.



وكان من المقرر أن تنعقد الدورة الـ22 أواخر أيار/ مايو الفائت، لكن تم تأجيلها تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية للحد من انتشار جائحة "كورونا".



وأكد الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس الدورة الحالية من المهرجان أنها ستكون "مختلفة ومميزة على الرغم من إقامتها في ظروف شبه استثنائية." وستقدم عروض الأفلام المشاركة بعددٍ من الأماكن المفتوحة، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لأهل الإسماعيلية للمشاركة بفعالياته.