محمد رمضان يعيد للأذهان فيديو إعلانه التحفظ على أمواله في إطلاق "ثابت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بنبرة ساخرة، أعادت إلى الأذهان إعلانه المثير للجدل بشأن تحفظ أحد البنوك على أمواله، أعلن الفنّان المصري محمد رمضان عن إطلاق فيديو كليب أغنيته الجديدة "ثابت"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وظهر رمضان في فيديو جديد، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل فيه حواراً قال إنه دار بينه وبين محمد سامي مخرج كليب "ثابت"، اقترح فيه عليه أن يكون إطلاق الأغنية يوم الجمعة المقبل.

لكنّ محمد رمضان قرر نشره اليوم، قائلاً: "أنا ويوتيوبي وانستغرامي ولحم كتافي ملك جمهوري، وقت الجمهور عايزني أنزل الفيديو كليب ده حنزله... الشعبيين اللي زي حلاتنا، والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة تسعد الناس بينزلوها على طول ما بيسألوش.. مستورة."

وتجاوزت أغنية "ثابت" الـ 750 ألف مشاهدة، خلال ساعات قليلة من إطلاقها على "يوتيوب"، ويقدمها رمضان بأسلوبه الاستعراضي المعتاد الذي يعتمد على الإثارة، وتحمل كلماتها نبرة عالية من التحدي، وتلمح لعدم الاكتراث بالانتقادات التي تعرض لها في أزماته الأخيرة.

ومما جاء فيها: "لو بلدك واقفة قصادي هنعلن حرب هتبقي حريقة... جدعان بشدة شكرا يا شدة عرفتينا مين معانا ...‎ صاحين لحالنا لا مش شاغلنا اللي بيتقال ورانا".

وتأتي هذه الأغنية بعد أيام من إعلان الفنان المصري محمد رمضان، إبلاغه بصدور قرار بالتحفظ على أمواله في أحد البنوك، فيما كشف مصدر مصرفي مسؤول لـCNN بالعربية، أنّ القرار جاء بحكم قضائي بالحجز على 6 ملايين جنيه من أمواله في قضية الطيار أشرف أبو اليسر.

وأضاف المصدر أن أسرة الطيار حصلت على صيغة تنفيذية من المحكمة الاقتصادية بشأن تنفيذ الحكم، ما عرَض رمضان لانتقاداتٍ كبيرة من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعلاميين مصريين على رأسهم عمرو أديب.