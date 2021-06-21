آمال ماهر توضح "اللغط" حول قرار اعتزالها.. فهل ستتراجع عنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشفت المطربة المصرية آمال ماهر أنّ سبب قرار الاعتزال الذي أعلنته مؤخراً، يعود لـ "ظروف نفسية سيئة" مرت بها بعد وفاة عمتها "القريبة إلى قلبها"، بالإضافة لظروف فسخ خطبتها.

وتوجهت آمال في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، بالشكر لجمهورها الذي وقف إلى جانبها، قائلةً: "أحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، لقد مريت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة الي قلبي، وأيضا ظروف فسخ خطبتي، مما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال..."

وختمت المطربة المصرية حديثها للجمهور، بإبقاء الباب مفتوحاً أمام عودتها: "أشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا وانشاء الله بعد ان تتحسن نفسيتي التقي بكم.."

وكانت آمال ماهر قد أعلنت ابتعادها عن الساحة الفنية لـ "ظروف خاصة وخارجة عن إرادتها"، مطلع يونيو/حزيران الجاري، وأعلنت تأجيل طرح ألبومها إلى "أجل غير مسمى".

وأثار هذا الإعلان موجة من التعاطف بين أوساط جمهورها، ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، فردّت عليهم آمال بالتعبير عن امتنانها في سلسلة تغريدات نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، ألمحت فيها إلى أنها تتعرض لظلم أو استهداف، وطلبت منهم الدعاء لها في صلواتهم.