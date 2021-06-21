دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عبّرت الفنّانة المصرية هيدي كرم، عن صدمتها من التعليقات المسيئة على فيديو نشرته عبر "انستغرام"، يمارس فيه ابنها الرياضة، وهو يحملها على ظهره.

ووصفت هيدي في فيديو بثته عبر خاصية الـ "ستوري" منتقديهما بالـ "مرضى"، قائلة: "أنا بعمل فيديو عفوي مع ابني، القرف في دماغكم إنتو، والغباء في دماغكم إنتو، والتخلف في دماغكو إنتو، حقلكم إيه ربنا معاكم".

وأثار هذا الموضوع حفيظة الإعلامي عمرو أديب، الذي استغرب ما وصفها بـ"القذارة" في طريقة تفكير من علقّ بالسوء على فيديو هيدي كرم وابنها، والجرأة في الشتم، والتعرض لحياة الناس الخاصة بهذه الطريقة.

واستضاف أديب الفنّانة المصرية في حلقة الاحد من برنامج "الحكاية" للتعليق على ما حدث معها، فأوضحت أنّ الاعتراض في التعليقات المسيئة كان على وضعها الجسدي مع ابنها أثناء الفيديو، وقالت إنّها تقصدت هذه المرةّ عدم حذف هذا النوع من التعليقات، لكي تضع أصحابها أمام المرآة.

وأعربت هيدي كرم عن حزنها لأنّ فرحتها بابنها، وفرحه بنفسه "قوبلا بهذا الكم من الهجوم والإهانة"، رغم توقع الابن لهذا النوع من التعليقات، على حد تعبيرها.