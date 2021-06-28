تطورات مقلقة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجّهت عائلة الفنّانة دلال عبد العزيز بالدعاء لها خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعد أن كشفت ابنتها إيمي، الأحد، في منشور لها عبر "انستغرام" بأنّ والدتها "متعبة جداً"، وطلبت من جمهورها ومتابعيها الدعاء لها.

وتأتي هذه التطورات المقلقة في الوضع الصحي للفنّانة دلال عبد العزيز، بعد أيام من تصريحٍ لصهرها الإعلامي رامي رضوان، صارح فيه الجمهور بأنّ حالتها الصحية "لا يمكن أن توصف بأنها مستقرة".

تصريح رامي جاء تعليقًا على أخبار أفادت بأّن والدة زوجته التي تعاني تداعيات الإصابة بفيروس "كوفيد19" منذ أواخر نيسان / أبريل الماضي؛ غادرت العناية المركزة، واستطاعت الحركة بمساعدة المحيطين.

وأوضح أنّ الفنّانة دلال عبد العزيز "انتقلت من غرفةٍ لأخرى.. لكنها ما زالت في العناية المركزة... ولا تحتمل إقدامها على أي مجهود في الوقت الراهن".