تداول فيديو بوتين يهنئ بعيد الأضحى باللغة العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وهو يهنئ بمناسبة عيد الأضحى باللغة العربية.

قالها بالعربية.. بوتين مهنئا علييف بعيد الأضحى: عيدكم مبارك https://t.co/OkRbAsNtPy

ونشرت قناة روسيا اليوم الحكومية في روسيا، مقطع الفيديو الذي جاء خلال لقاء الرئيس الروسي مع نظيره الأذربيجاني، الهام علييف، حيث يسمع بوتين وهو يقول باللغة العربية "عيدكم مبارك".

ويذكر أن بوتين هنأ في رسالة نشرها موقع الكرملين الإلكتروني ونقلتها قناة روسيا اليوم بتقرير منفصل، وجاء فيها: "هذا العيد القديم الذي تعود جذوره إلى قرون، يوجه المؤمنين إلى أصول الإسلام وقيمه، ويدعو إلى الرحمة والعدل والتقوى والرفق بالمحيطين أو القريبين".

وتابع بوتين في رسالته: "هذه المثل الإنسانية والأخلاقية السامية التي تقوم على أساسها كل ديانات العالم، تشكل قوة توحيد جبارة، وتسهم في تعزيز الانسجام بين الأعراق في المجتمع والحفاظ على التنوع الثقافي والتقاليد الأصيلة لشعبنا".