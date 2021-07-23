دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجهت نقابات فنية مصرية انتقادات إلى الفنان إيمان البحر درويش، الجمعة، بعد تصريحات عبر صفحته في فيسبوك، تخللها انتقادات لاذعة للحكومة، وتضمنت عبارات نابية.

وأعرب بيان مشترك للاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، الجمعة، عن رفضه "التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الانجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة".

وقال البيان إن تصريحات إيمان البحر درويش تؤكد أنه "يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود".

وأضاف البيان أن "ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل اإيهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة".

في وقت أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا منفصلا، وصفت ظهوره في بث مباشر على صفحته "والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري"، بأنه "أسلوب مشين".

وقبل نحو أسبوع، أعلن حفيد الفنان المصري سيد درويش، عزمه الهجرة من مصر، قائلا: "أترك لكم العيشة الكريمة التي لن تتحقق في ظل هذا الظلم والفساد الذي لن ينتهي أبداً".

كان محامون مصريون قدموا بلاغات ضد الفنان تتهمه بـ"التطاول على الدولة والتحريض على الفوضى"، بعدما وجه انتقادات إلى كيفية تعامل الحكومة المصرية مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

بينما دافع إيمان البحر درويش عن نفسه، بقوله إنه لن يسمح لأحد بالمساومة على وطنيته، وحبه لبلده وجيشه ورئيسه، رافضًا تحريف ما قاله.